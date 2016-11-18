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الكنيسة المصرية: "مكين" قتل جراء التعذيب البشع من الشرطة

18/11/2016

الكنيسة المصرية: "مكين" قتل جراء التعذيب البشع من الشرطة

قالت الكنيسة المصرية إن المواطن مجدي مكين الذي قتل داخل قسم شرطة الأميرية أول أمس، "تعرض للتعذيب البشع".

وأضافت الكنيسة في بيان صدر عنها اليوم (الجمعة) أن أسقف عام المنيا ومعه أربعة كهنة قاموا بزيارة أسرة "مكين" بمنزله بالقاهرة، للتأكيد على تعاطف الجميع مع أسرة المتوفى، على اعتبار المتوفى مصريًا تمت إهانته من قِبَل أحد أجهزة الدولة، ولإعلان رفض الإفراط في استخدام القوة، والتأكيد على قيمة الحياة وحق الإنسان فيها" بحسب البيان.

وأضاف البيان: "لعل هذا الحادث يكون بمثابة وقفة لمراجعة ما يحدث من تعذيب في أقسام الشرطة، وإننا نعمل على حماية ثقة الشعب في جهاز الشرطة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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