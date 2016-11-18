"الثأر" شعار ديربي مدريد و"رونالدو" يبحث عن رقم قياسي

"رونالدو" يبحث عن رقم قياسي

"لا صوت يعلو فوق صوت ديربي مدريد" هذا هو شعار الجولة الثانية عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) عندما يحتضن ملعب "فينسنتي كالديرون" غدا (السبت)ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بين فريقي "الريال" و"أتليتكو" في لقاء من المتوقع أن يتسم بالإثارة والندية من جانب لاعبي الفريقين.

ويسعى الريال تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، لمواصلة الحفاظ على الصدارة، حيث يمتلك في رصيده 27 نقطة، في الوقت الذي يحاول فيه "أتليتكو مدريد" للتقدم خطوات للأمام ورصيده 21 نقطة في المركز الرابع.

ويحمل لقاء الغد بين الفريقين رقم 159 في "الليغا" وسبق أن انتصر الملكي في 85 مقابلة، بينما كانت 39 أخرى من نصيب أتليتكو، في حين سيطر التعادل على 34 مواجهة.

وسيكون لقاء الغد هو الـ80 في معقل أتلتيكو فاز خلالها صاحب الأرض في 24 مناسبة وخسر في 33،وتعادل في 22.

وسجل أتليتكو خلال المقابلات التي جرت على أرضه 121 هدفًا، بينما دخل مرماه 126.

ويسعى أتلتيكو لمواصلة أرقامه الرائعة في معقله، حيث لم يخسر في آخر 22 مباراة بالليغا في "فيسنتي كالديرون".

وكانت آخر خسارة له بمعقله أمام برشلونة يوم 12 من سبتمبر/أيلول عام 2015 وانتهت لصالح الفريق الكتالوني بهدفين لهدف.

ومنذ ذلك الحين حقق أتليتكو 18 انتصارا على ملعبه وأربعة تعادلات، وسجل 47 هدفا ودخل مرماه تسعة فقط، بينما انتهت 14 مباراة حافظ فيها على شباكه نظيفة.

ويرغب أتلتيكو في الثأر من جاره الذي حرمه للمرة الثانية من التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه في المباراة النهائية في مايو/ آيار الماضي بركلات الترجيح، بعدما كان فعلها أيضا عام 2014 عندما حول تخلفه بهدف نظيف إلى فوز بأربعة أهداف.

ويعاني أتليتكو غياب هدافه الفرنسي أنطوان غريزمان، للإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده ضد السويد الجمعة الماضية، في التصفيات الأوربية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

على الجانب الآخر، يرغب الملكي بقيادة زيدان في الحفاظ على سجله خاليًا من الخسارة حتى الآن في الدوري، وتحديدًا منذ سقوطه أمام أتليتكو بهدف نظيف في 27 من فبراير/ شباط الماضي في سانتياغو برنابيو، وبالتالي فهو يضع صوب عينيه الثلاث نقاط، والاحتفاظ بالصدارة.

ويعاني الريال من غياب مجموعة من عناصره الأساسية بسبب الإصابة في مقدمتهم ألفارو موراتا، والألماني توني كروس، والبرتغالي بيبي.

ولا شك أن الأضواء ستكون مسلطة على البرتغالي كريستيانو رونالدو، في لقاء الغد، الذي يسعى لتحقيق رقم قياسي جديد فيما يتعلق بهدافي الديربي من جانب الملكي، حيث يمتلك في رصيده حاليًا 15 هدفًا.

ويحتل ألفريدو دي ستيفانو، صدارة هدافي ريال مدريد في الديربي برصيد 17 هدفًا خلال 26 مباراة خاضها في تاريخه.

ولم يتمكن رونالدو من التسجيل في آخر 3 مواجهات بالديربي، لذا فإنه سيسعى بشتى الطرق لكسر تلك العقدة.

وفي مباراة ثانية غدًا أيضًا، يستضيف برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة على ملعبه "كامب نو"، نظيره مالقة صاحب المركز العاشر برصيد 15 نقطة في مباراة أشبه بالنزهة للفريق الكتالوني في ظل فارق الخبرات والإمكانيات بين لاعبي الفريقين.

ويضع برشلونة نصب عينيه تحقيق الفوز الخامس على التوالي في المنافسة المحلية، واضعًا في الحسبان المفاجأة التي حققها مالقة بالفوز عليه بهدف نظيف في الموسم قبل الماضي.

ويستمر غياب القائد أندريس إنييستا، عن صفوف الفريق الكتالوني بسبب الإصابة والهدّاف الدولي الأوروغوياني لويس سواريز، بسبب الإيقاف، لكنه يملك الأسلحة اللازمة لحسم النتيجة على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي، نيمار دا سيلفا.