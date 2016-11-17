يقتل زوجته ويقطع جثتها ويقضي عطلة في تايلاند بثروتها

أدين اليوم الخميس مواطن ألماني في ألمانيا بتهمة القتل، حيث قتل زوجته أثناء نومها ثم قطع جثتها وخبأها، ثم قام بعطلة في تايلاند.

ويواجه الرجل 53/ عاما/، الذي لم تكشف المحكمة عن اسمه، عقوبة السجن مدى الحياة. ونظرا لخطورة الجريمة، فلن يكون الرجل مؤهلا للحصول على حكم بالإفراج المشروط بعد 15 عاما. وقالت السلطات إنه من المرجح أن يقضي 20 عاما في السجن.

واعترف الرجل – الذي ينحدر من بلدة فريدبرج في جنوب ألمانيا – بالجريمة في مستهل المحاكمة.

وقال الرجل للمحكمة إنه قتل زوجته أثناء نومها في نوفمبر/ تشرين ثان من عام 2015، حيث ضربها بمطرقة ثم خنقها بكيس بلاستيك. وقال الرجل للمحكمة إنه ظل يخطط للجريمة فترة طويلة قبل أن يرتكبها.

وبمجرد أن قام بتقطيع جسد زوجته، قام بحفظ أجزاء الجسم في الملح، وعبأها في صناديق وأخذها إلى وحدة تخزين مستأجرة في بلدة أوجسبورج القريبة. ثم استخدم أموال زوجته للسفر إلى تايلاند.

وعاد الرجل إلى ألمانيا في يناير/ كانون ثان وتم إلقاء القبض عليه في أحد الفنادق في ولاية هيسن غربي البلاد، حيث اقتاد الشرطة إلى مكان الجثة التي لم تتمكن السلطات من العثور عليها.

