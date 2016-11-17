البث الحي
منوعات

يقتل زوجته ويقطع جثتها ويقضي عطلة في تايلاند بثروتها

17/11/2016

أدين اليوم الخميس مواطن ألماني في ألمانيا بتهمة القتل، حيث قتل زوجته أثناء نومها ثم قطع جثتها وخبأها، ثم قام بعطلة في تايلاند. 

ويواجه الرجل 53/ عاما/، الذي لم تكشف المحكمة عن اسمه، عقوبة السجن مدى الحياة. ونظرا لخطورة الجريمة، فلن يكون الرجل مؤهلا للحصول على حكم بالإفراج المشروط بعد 15 عاما. وقالت السلطات إنه من المرجح أن يقضي 20 عاما في السجن.

واعترف الرجل – الذي ينحدر من بلدة فريدبرج في جنوب ألمانيا – بالجريمة في مستهل المحاكمة.

وقال الرجل للمحكمة إنه قتل زوجته أثناء نومها في نوفمبر/ تشرين ثان من عام 2015، حيث ضربها بمطرقة ثم خنقها بكيس بلاستيك. وقال الرجل للمحكمة إنه ظل يخطط للجريمة فترة طويلة قبل أن يرتكبها.

وبمجرد أن قام بتقطيع جسد زوجته، قام بحفظ أجزاء الجسم في الملح، وعبأها في صناديق وأخذها إلى وحدة تخزين مستأجرة في بلدة أوجسبورج القريبة. ثم استخدم أموال زوجته للسفر إلى تايلاند.

وعاد الرجل إلى ألمانيا في يناير/ كانون ثان وتم إلقاء القبض عليه في أحد الفنادق في ولاية هيسن غربي البلاد، حيث اقتاد الشرطة إلى مكان الجثة التي لم تتمكن السلطات من العثور عليها.

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

شاهد: الادعاء الأرجنتيني يداهم منزل طبيبة مارادونا النفسية

(الجزيرة)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)