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مصر: إعفاء واردات السكر الأبيض من الجمارك لسبعة أشهر

17/11/2016

أزمة السكر في مصر

قررت مصر اليوم الخميس، إعفاء واردات السكر الأبيض من الضرائب الجمركية، لمدة 7 أشهر.

وقرر مجلس الوزراء المصري، بموجب قرار أصدره شريف اسماعيل ونشرته الجريدة الرسمية للبلاد اليوم، إلغاء الرسوم الجمركية على السكر الأبيض المستورد بداية من 10 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري وحتى 30 مايو/ أيار 2017.

وكانت الحكومة قد رفعت التعرفة الجمركية على واردات السكر الخام، من 2% إلى 20%، وعلى السكر المكرر من 10% إلى 20%، وفقاً لقرار جمهوري صدر مطلع فبراير/ شباط الماضي.

وشهدت المتاجر في مصر مؤخراً، شحا في السكر، ما دفع الدول لزيادة الواردات في ظل ارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية.

وارتفع سعر السكر في مصر إلى نحو 10 جنيهات مؤخراً مقابل نحو 5 جنيهات قبل تفجر الأزمة.

وتستهلك البلاد ثلاثة ملايين طن من السكر سنوياً، لكن إنتاجها لا يزيد كثيراً عن مليوني طن، ما يضطرها إلى سد الفجوة عن طريق الاستيراد.

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