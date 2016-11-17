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مصر: أزمة الدواء تنذر بإغلاق مراكز لغسيل الكلى

17/11/2016

اتسعت أزمة نقص الدواء في مصر إلى درجة كبيرة تنذر بكارثة صحية للمصابين بأمراض خطيرة، من بينها مرضى الفشل الكلوي والسرطان.

وحذر العديد من مسؤولي وأطباء مراكز غسيل الكلى في مصر من احتمالية إغلاق عدد من تلك المراكز بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية ونقصها.

وحصلت الجزيرة مباشر على نسخة من شكوى مقدمة لمحافظ الفيوم (جنوب القاهرة)، جمال سامي حذرت 8 مراكز طبية تخدم نحو 400 مريض فشل كلوي بالمحافظة معاناتها من تأثير ارتفاع أسعار مستلزمات جلسة الغسيل الكلوي، ونقصها نتيجة ارتفاع سعر الدولار، رغم ثبات سعر جلسة الغسيل الكلوي المدفوعة من التأمين الصحي على نفقة الدولة ثابتة بسعر 140 جنيه مصري منذ 8 سنوات رغم زيادة الأسعار سنوياً.

وتعاني تلك المراكز والمستشفيات من غلاء سعر محاليل الملح والجلوكوز وهيا أساسية في جلسات الغسيل الكلوي، حيث يحتاج المريض عبوتين أو ثلاثة أثناء الجلسة، ووصل سعر العبوة في السوق السوداء إلى 20 جنيهاً (نحو 1.2 دولار) بدلاً من 6 جنيهات (نحو 35 سنتا).

وأشار مديرو المراكز الطبية الثمانية، إلى زيادة أسعار الفلاتر والوصلات وقطع غيار الماكينات ومستلزمات محطة معالجة المياه، كذلك زيادة سعر فاتورة الكهرباء والمياه وزيادة سعر كيلو النفايات الطبية بمديريات الصحة وأجور العاملين والإيجارات وغيرها.

وأوضحوا أن متوسط ما يتم صرفه على جلسة الغسيل يتراوح ما بين 215 و235 جنيه دون هامش ربح لأصحاب تلك المراكز الطبية التي تقدم الخدمة وأنفقت ملايين الجنيهات من باب الاستثمار وخلق فرص العمل، ما قد يدفع مسؤولي بعض المراكز إلى إغلاقها مؤقتاً وتحويل المرضى لعدم القدرة على الالتزام بهذه الأسعار في ظل غلاء الأسعار الحالية وعدم القدرة على تحمل فرق السعر بدلاً من تحميله للمريض.

وطالب مديرو مراكز غسيل الكلى برفع قيمة جلسة الغسيل المدفوعة من التامين الصحي والقومسيون الطبي إلى 250 أو 300 جنيهاً لتتواكب مع زيادة الأسعار الحالية، مناشدين المسؤولين بسرعة حل الأزمة لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي.

وقال الطبيب محمد فؤاد، مدير مركز العجايبي للغسيل الكلوي، في تصريحات للنافذة المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، إن الكثير من المصانع توقفت عن توفير المستلزمات الطبية -التي لا يمكن العمل بدونها- بسبب تعويم العملة المحلية "الجنيه".

الشكوى لم تقتصر على مراكز غسيل الكلى في الفيوم وحدها بل امتدت إلى مراكز أخرى في أنحاء مختلفة من البلاد، وسط نقص هائل في عدد كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية لأمراض خطيرة مثل السرطان.
 
المصدر : الجزيرة مباشر
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