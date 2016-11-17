محاكمة رجل نقل "الإيدز" لـ 30 امرأة في إيطاليا

سيمثل رجل إيطالي مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (إتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز لتسببه في إصابة 30 امرأة على الأقل بالفيروس القاتل أمام المحكمة بسبب اتهامات يمكن أن تؤدي إلى حبسه مدى الحياة، طبقا لما ذكرته الشرطة الإيطالية، واصفة القضية الجنائية بأنها "غير مسبوقة".

وتم اعتقال المشتبه به قبل 12 شهرا، بعد ستة أشهر من إبلاغ إحدى ضحاياه الشرطة عنه. وقالت وكالة الأنباء الايطالية (إنسا) إنه أصيب بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2006، لكنه واصل ممارسة الجنس مع نساء وهو ما ظهر من خلال برامج الدردشة على الإنترنت حتى تم حبسه.

وأمر قاض بوجوب محاكمته لتسببه في إلحاق إصابات خطيرة للغاية بآخرين والتسبب في حدوث وباء، طبقا لما قالته الشرطة في بيان.

يذكر أن الجريمة الأولى عقوبتها السجن لفترة تتراوح ما بين ست و12 عاما والثانية السجن مدى الحياة.

وكشف محققون أنه كان لديه عدد "غير معروف" من الممارسات الجنسية وأصاب "30 امرأة على الأقل".

وثلاث منهن نقلن الفيروس إلى شركائهن ورابعة أنجبت طفلا، يعاني من الفيروس أيضا ومصاب بمرض خطير في المخ.