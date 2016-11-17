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شاهد: 12 مليون مشاهدة لطفلة تحمي شقيقتها من توبيخ الأم

17/11/2016

حصد مقطع مصور لرد فعل طفلة على تأنيب والدتها لشقيقتها الكبرى بعنف، أكثر من 12 مليون مشاهدة خلال أقل من 10 أيام على نشره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت ميليسا نونيز تتناول البيتزا بصحبة طفلتيها في أحد المطاعم حينما بدأت بتوبيخ الابنة الكبرى بشكل عنيف أمام شقيقتها بصوت عال مشيرة إليها بإصبعها.

وتظاهرت الطفلة الكبرى بالبكاء وغطت وجهها بيديها لترى ماذا ستفعل الصغيرة؟ وفي رد فعل برئ للغاية، حاولت الطفلة الصغرى حماية شقيقتها، فبدأت بالصراخ في أمها وأشاحت لها بإصبعها مرددة عبارات غير مفهومة وحاولت ضرب والدتها معبرة عن رفضها لتصرفها، ثم عانقت شقيقتها الكبرى لتخفف عنها.

وحصد المقطع الطريف حوالي 12 مليون و300 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى أكثر من 200 ألف تفاعل، وأكثر من 40 ألف تعليق، ونحو 250 ألف مشاركة على فيسبوك، ويعتقد أن الفيديو تم تصويره في ولاية تكساس الأمريكية.

 

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