شاهد: طائر في الصين يشبه ترمب!

تحول طائر في أحد المتنزهات الصينية إلى مصدر لجذب الزوار بعد أن أثار ضجة على شبكة الانترنت للشبه بينه وبين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.

ونشر صحفي صورة للطائر الذهبي مشيرا إلى الشبه المذهل بين الطائر، وهو ذكر، وبين ترمب.

وذكرت صحيفة الشعب الصينية إن صورة الطائر، الذي يبلغ من العمر خمسة أعوام، انتشرت على شبكة الإنترنت بعدها.

وقال مسؤول من المتنزه إن لديهم 50 طائرا من هذا الفصيل، مشيرا إلى أن الذكور من هذه الطيور الذهبية تميل للاستعراض أكثر من الإناث.

والصين هي الموطن الأصلي لهذا الطائر وهو من السلالات المحمية في البلاد.