شاهد: زلزال نيوزيلندا يحاصر 3 بقرات فوق جزيرة عشبية

تسبب الزلزال الهائل الذي عصف بنيوزيلندا قبل أيام في انهيار حظيرة بكاملها، لكن العناية الإلهية أنقذت 3 بقرات ظللن رابضات فوق قطعة أرض عشبية تشبه الجزيرة الصغيرة.

وعلى الرغم من قوة الزلزال الذي كان بقوة 7 درجات وثمانية أعشار الدرجة على مقياس ريختر، ومزق أرجاء حظيرة الأبقار، فقد تمكن أصحاب الحظيرة من إنقاذ البقرات الثلاث حيث وقفن محاصرات فوق جزيرة صغيرة جداً من العشب.

ويظهر الفيديو الذي التقطه موقع Newshub بالقرب من منطقة كايكورا، البقرات الثلاث يقفن بثبات فوق أرض عشبية صغيرة جداً تحيط بها انهيارات أرضية ضخمة، ضمن الزلزال والهزات الارتدادية المصاحبة له التي ضربت جنوب البلاد وأدت إلى تدمير عدد كبير من المنازل والطرق.