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شاهد: بيع "كومة قش" مقابل 81,4 مليون دولار

17/11/2016

بيعت لوحة الرسام الفرنسي كلود مونيه "كومة قش" مقابل سعر قياسي بلغ 81 مليونا و400 ألف دولار خلال مزاد لدار كريستي في نيويورك.

واللوحة هي واحدة من مجموعة من 25 لوحة لمونيه تحمل اسم "كومة الحبوب" رسمها الفنان خلال شتاء 1890/ 1891.

وكان السعر القياسي السابق للفنان سجل عام 2008 عندما بيعت  لوحة "بركة الزنابق" بسعر 80 مليونا و400 ألف دولار خلال مزاد في لندن.

وبدأ المزاد على اللوحة بسعر 45 مليون دولار.

ويعتبر كلود مونيه رائدا للمدرسة الانطباعية في الرسم والتي اشتقت اسمها من لوحة له. وتعتمد المدرسة على أن يقوم الرسام بنقل ما يراه من مشاهد بدون تخيل بدون التركيز على الدقة والتفاصيل أو تجميل المشهد.

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