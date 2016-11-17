شاهد: الأمير وليام يلعب الكرة ويذهب لمعالج شعبي في فيتنام

تبادل الأمير وليام الحوار مع معالج يستخدم الطب التقليدي في أحد الأسواق الشعبية خلال زيارته إلى فيتنام بهدف زيادة الوعي بأهمية حماية الحياة البرية.

وقال المعالج الشعبي إن الحوار مع الأمير وليام دار بشان أهمية الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض مثل وحيد القرن والأفيال التي يتم قتلها لاستخدام قرونها وأنيابها، من بين عدة استخدامات، في العلاجات الشعبية في عدة دول في العالم.

وبالرغم من تجريم التجارة في قرون وحيد القرن في فيتنام، إلا أنها تعد معبرا رئيسيا لتهريب العاج إلى الصين والولايات المتحدة والذي يستخدم لاحقا في تصنيع مجوهرات.

كما قام الأمير وليام بزيارة إلى مدرسة قريبة من السوق الشعبي ولعب الكرة مع تلاميذها.

والمدرسة واحدة من بين عدة مدارس ضمن برنامج حكومي لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الحياة البرية.