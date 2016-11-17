شاهد: إمام مسلم وكاهن مسيحي في إعلان لشركة أمازون

أطلقت شركة أمازون الأمريكية العملاقة إعلانا ترويجيا جديدا يظهر فيه إمام مسجد وكاهن مسيحي يتبادلان الهدايا، قالت إنها تسعى من خلاله إلى الترويج أيضا لمفاهيم الإيثار والتفكير في الآخرين.

ويظهر في الإعلان الجديد إمام يزور كاهنا في منزله، حيث يدور بينهما حديث ودي ضاحك، لكن آلام الركبتين تبدو على الرجلين المسنّين خلال قيامهما وجلوسهما.

وما إن تنتهي الزيارة ويخرج الإمام حتى يفكر كل منهما في شيء ويخرج هاتفه الذكي ويضغط على تطبيق شركة أمازون، وفي اليوم التالي يتلقى كل منهما هدية يوصلها مندوب أمازون إلى منزله.

ويذهب كلا الرجلين إلى بيت عبادته حيث تتضح هناك الهدية، وهي غطاء يلبس على الركبة للتخفيف من آلام الركبتين وهو ما ييسر على كلا الرجلين في صلاته.

ويأتي إطلاق الإعلان الجديد قبل أيام من الجمعة السوداء (Black Friday) أواخر الشهر الجاري، والذي يعد موسما واسعا للتسوق من الشركة العملاقة، ينفق خلاله المستهلكون مليارات الدولارات على بضائع الشركة، المتخصصة في البيع على الإنترنت.

وقالت الشركة إن الإعلان يأتي ضمن حملة ترويجية واسعة لبضائعها في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

وقال سيمون موريس، مدير الإعلانات بالشركة: "نعتقد أنها قصة ساحرة وأصيلة. هي قصة مشروعة، ونحن ندرك أن بعض الناس ربما يشعرون بالحساسية تجاهها. إنها تتعلق بالإيثار والتفكير في الآخرين"، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

ويأتي هذا الإعلان وسط تصاعد تيارات الإسلاموفوبيا والعداء للمهاجرين والأجانب في أعقاب فوز المرشح الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، كما صعدت موجة مشابهة من العداء للأجانب في بريطانيا في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركة إن الشخصين اللذين يظهران في الإعلان هما رجلا دين حقيقيان، وهما مدير مدرسة أودبي الإسلامية في ليستر، وكاهن من كنيسة بادنغتون الخضراء غربي لندن.