شاهد.. أوباما: يجب على ترمب أن يراجع نفسه

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم أنه يأمل أن يستوعب الرئيس المنتحب دونالد ترمب الفارق بين الحملات الانتخابية وبين الممارسة الفعلية للسياسة، مشيرا إلى أن ترمب سبب استياء للكثيرين خلال حملته ويجب عليه أن يراجع نفسه الآن.

وقال أوباما لمؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه يأمل في أن يتصدى ترمب لروسيا عند اللزوم وفي أن يتبنى نهجا بناء فيما يتعلق بالتعاون مع موسكو عندما تتوافق المصالح بين البلدين.

وأضاف: "من أجل أن نحل الكثير من المشكلات الكبرى حول العالم من مصلحتنا العمل مع روسيا".

وأضاف: "آمل في أن الرئيس المنتخب مع توليه المنصب سيتبنى نهجا بناء مماثلا ويعثر على المناطق التي يمكننا أن نتعاون فيها مع روسيا عندما تتفق مصالحنا وقيمنا لكن آمل أيضا أن الرئيس المنتخب سيكون مستعدا للوقوف في وجه روسيا عندما تحيد عن قيمنا وعن الأعراف الدولية".

وقال أوباما إن من المهم بقاء العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أفعالها في شرق أوكرانيا قائمة حتى تنصاع موسكو لبنود اتفاق السلام الموقع في مينسك.

ولدى سؤال أوباما عن رأيه في ترشح ميركل لولاية رابعة قال إنه يعتبرها زعيمة استثنائية وإنه كان سيصوت لها إن كان ألمانيا.

