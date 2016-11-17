شاهد: ألواح شمسية من زجاجات بلاستيكية بالأرجنتين!

شارك متطوعون إلى جانب منظمة "سوماندو إنيرغياس" غير الحكومية بالأرجنتين، في مشروع طموح لإنتاج الطاقة الشمسية عبر توصيل الماء الساخن للمنازل بطرق عبقرية بسيطة، من أجل تمكين الأسر الفقيرة من الحصول على الطاقة الشمسية لتسخين المياه.

وبحسب شبكة Euro News، فإن ثلث سكان الأرجنتين من الفقر الذي وصلت نسبته لـ17% بحسب آخر الإحصائيات الرسمية، لذلك تم اللجوء إلى هذا المشروع الرائد الذي يقوم بالأساس على ألواح شمسية مصنوعة من علب الصودا والزجاجات البلاستيكية وعبوات الحليب.

ويتم إعادة تدوير تلك النفايات بشكل مبتكر وبسيط، في بلدة غارين، الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ويتم استخدام الزجاجات والعبوات الفارغة، لتصميم لوحات شمسية توضع خارج المنازل بشكل عبقري بعد طلائها بمادة تمتص حرارة الشمس.

وعند ارتفاع درجات الحرارة يتدفق الماء الساخن عبر الأنابيب، ليصل إلى خزان مياه خاص في المنزل، ويقول أحد سكان الأحياء الفقيرة في غارين إن تلك الألواح المعاد تدويرها تساعدهم كثيراً في الحصول على الماء الساخن طوال الليل دون الحاجة إلى الكهرباء أو الغاز، لاسيما مع تكرار انقطاع الكهرباء والمياه بالمنطقة.

وقد جمعت المنظمة غير الحكومية 36 من الألواح الشمسية منذ عام 2014، وتقوم بورش عمل لمدة يومين لأولئك الذين يرغبون في تعلم كيفية جعل السخانات تعمل بالطاقة الشمسية، وتعليمهم كيفية إعادة التدوير، وتهدف خطة المبادرة إلى بناء ألواح شمسية لـ3000 أسرة سنوياً.