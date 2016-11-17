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شاهد: أسترالي يصطحب طفلين خلال اقتحام مركز طبي

17/11/2016

رصدت كاميرات المراقبة في أحد المراكز الطبية بمدينة ملبورن، الأسترالية اصطحب طفلين معه أثناء قيامه باقتحام المكان بطريقة تبدو وكأنه "يعلمهما درساً عملياً في السرقة"، بحسب تقارير إخبارية.

وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، اقتحم الشخص المجهول المركز الطبي شمال ملبورن بولاية فيكتوريا الأسترالية قبل أيام، وظهر وهو يبحث في الأدراج وتحت المناضد وفي أرجاء المكان بينما يتبعه طفل وطفلة صغيرين.

ويعتقد المحققون في الواقعة بأن الرجل قد يكون دخل المركز ليس بهدف السرقة حيث استغرق وجوده بالداخل 3 دقائق فقط، وأنه ربما كان يريد الاستفسار عن ساعات العمل، لكن في كل الأحوال ما زالت الشرطة تطارده للوقوف على الأسباب.

 

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