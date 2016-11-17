رئيس الوزراء الفرنسي: أوربا تواجه خطر التفكك

رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس – أرشيف

حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الخميس من أن أوربا تواجه خطر التفكك والفشل مضيفا أن المشاريع الأوربية تحتاج لأساس جديد.

وجاءت تصريحات فالس خلال زيارة للعاصمة الألمانية برلين دعا خلالها إلى أن تظهر ألمانيا وفرنسا قوة تقود الاتحاد الأوربي.

وخلال فعالية نظمتها صحيفة سويدويتشه تسايتونغ قال فالس إن على فرنسا مواصلة إصلاحاتها بما في ذلك خفض ضرائب الشركات لكنه أضاف أن ألمانيا في حاجة لبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالاستثمار.

وحذر مسؤولون أوربيون مرارا من مخاطر على الوحدة الأوربية بعد الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا في يونيو/حزيران والذي أسفر عن خروجها من الاتحاد الأوربي.