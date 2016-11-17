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تونس تستمع لضحايا عهد الاستبداد في جلسات علنية وتاريخية

17/11/2016

الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي

يبدأ اليوم الخميس ضحايا حكم الاستبداد في تونس في سرد الانتهاكات الجسيمة والتعذيب الذي تعرضوا له لأول مرة في جلسات علنية تاريخية في واحدة من أهم خطوات العدالة الانتقالية بعد ست سنوات من انتفاضة أنهت حكم زين العابدين بن علي.

وستبث محطات التلفزيون المحلية والأجنبية مباشرة جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الليلة بدءا من الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش في خطوة وصفت بأنها تاريخية للبلد الذي يسعى لتعزيز مكاسب ديمقراطيته الناشئة بعد انتخابات حرة في 2011 و2014 ودستور جديد.

وقالت سهام بن سدرين رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" التي تشرف على مسار العدالة الانتقالية إن "الجلسات تشكل حدثا تاريخيا مهما لكل التونسيين وستدرس للأحفاد والأجيال اللاحقة و ستعزز صورة تونس في العالم كنموذج للتسامح".

وشهدت تونس انطلاقة الربيع العربي في 2011 بعدما أنهت موجة غضب عارمة احتجاجا على تفشي البطالة والفساد حكم بن علي الذي فر إلى السعودية آنذاك بعد 23 عاما في الحكم.

حظي الانتقال الديمقراطي السلس في تونس بإشادة دولية بعد أن توصل الحكام الجدد لتونس لتوافق أنهى إقصاء مسؤولي النظام السابق من الحياة السياسية.

ولكن رغم هذا التوافق الذي أعاد عددا من مسؤولي النظام السابق إلى الحكم فان كثيرا من التونسيين يرون أن الانتهاكات المرتكبة يجب ألا تمر دون محاسبة قبل الانتقال للمصالحة في مرحلة لاحقة.

وفي فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي-التي استمرت من عام 1987 إلى 2011 تعرض الآلاف من خصومه الإسلاميين واليساريين للسجن والتعذيب والتنكيل.

لكن مسار العدالة الانتقالية يشمل أيضا تاريخ تونس الحديث منذ الاستقلال تحت حكم الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس وحتى عام 2013 أي بعد الثورة.

وقالت بن سدرين: "الهدف ليس التشفي.. ليس هناك مبرر لهذه التخوفات… التونسيون متسامحون ولكن بعد تحديد المسؤوليات".

وتأتي مرحلة الاستماع العلني بعد أن استمعت الهيئة الحكومية التي أنشئت في ديسمبر/كانون الأول 2013 إلى حوالي 11 ألف ملف في سرية تامة وراء أبواب مغلقة طيلة ثلاث سنوات.

وستتابع مئات الشخصيات المحلية والدولية جلسات الاستماع العلنية التي ستعقد في ضاحية سيدي بوسعيد وتحديدا في فضاء "نادي عليسة" الذي كان مملوكا لليلى بن علي زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقالت سهام بن سدرين إن عقد الجلسات في الفضاء الذي كان مملوكا لزوجة الرئيس السابق له دلالة رمزية لأنه كان رمزا للفساد والاستبداد واليوم عاد للشعب من جديد.

وعانت بن سدرين، رئيسة الهيئة، نفسها من التضييق المستمر طيلة حكم بن علي وكانت واحدة من أشد خصومه ومنتقدي سجله في مجال حقوق الإنسان.

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