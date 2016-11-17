تعاظم اقتصاد الجيش المصري بعد اقتحام صناعة الحديد

يُـقدر معدل سيطرة القوات المسلحة المصرية على مقدرات اقتصاد بلادها بنحو 40%، وفق تصريحات صحفية لنجيب ساويرس رجل الأعمال المصري في مارس/آذار الماضي، وما بين 45% و60%، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية. ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورغ من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها لاعبًا كبيرًا في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

دور متعاظم

وقد تعاظم الدور الاقتصادي للجيش بعد سيطرته على مقاليد الحكم إثر انقلابه على الرئيس محمد مرسي في 2013، ففي فبراير/شباط 2014 قال اللواء أركان حرب طاهر عبد الله طه، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: إن الهيئة الهندسية نفذت خلال الفترة ما بين أغسطس/آب 2012 وفبراير 2014، (473) مشروعًا استراتيجيًا وخدميا للمساهمة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة في مختلف المجالات، حسب قوله.

وتطور الاقتصاد العسكري المصري إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات، من المواد الغذائية مثل الطماطم وزيت الزيتون، إلى الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات. كما تمتلك القوات المسلحة المصرية أسهما في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى يصل معدلها إلى إلى الأغلبية في بعضها ويمثل أقلية في البعض الآخر.

الحديد والإسمنت

في أبريل/ نيسان الماضي كشف اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلفه بدراسة إقامة مصنع جديد للحديد والصلب، أو الدخول في شراكة مع مستثمرين، لتحقيق الاستقرار في صناعة الحديد وضبط أسعاره، ومنع أي ممارسات احتكارية في هذا القطاع، في ظل المشروعات الضخمة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حسب قوله.

وأضاف "الوزير" في تصريحات صحفية أن خبراء الجيش بدؤوا بالفعل في عمل تقييم لمصنع الحديد والصلب بحلوان لإعادة الحياة إليه من جديد وإعادة تأهيله وتشغيله، كما أعلن الوزير، وإضافة خطين لإنتاج شركة العريش للأسمنت المملوكة للجيش لزيادة الطاقة الإنتاجية لها إلى نحو 6 ملايين طن سنويا لمواجهة العمل في الإنشاءات وضمان عدم التوقف لحظة تحت أية ظروف.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، قالت مصادر رسمية مصرية إن الحكومة تدرس آليات إصدار تراخيص لإحدى الجهات السيادية فى قطاعى الحديد والصلب والإسمنت، تستهدف فى الأساس تحقيق توازن فى السوق، وأضافت المصادر أن مصنع الإسمنت التابع لهذه الجهة سيضاعف طاقته الإنتاجية مطلع العام المقبل لتصل إلى 7 ملايين طن، وأن نفس الجهة تجرى دراسات نهائية لإقامة مصنع آخر.

وأكدت المصادر أن هناك دراسة بشأن دخول ذات الجهة مجال الاستثمار فى تصنيع الحديد والصلب، وأنها تتضمن مقترحا للحكومة بطرح 4 تراخيص جديدة لمصانع الحديد على أن يتم تخصيص 2 منها للجهة السيادية مقابل 2 للقطاع الخاص، لافتا إلى أن تلك الدراسة تشير إلى حاجة السوق المحلية لإنتاج 4 ملايين طن حديد.

تنفيذ

في التاسع من الشهر الجاري قالت وسائل إعلام مصرية إن جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة استحوذ على 40% من مجموعة "صلب مصر" مقابل 3.8 مليار جنيه، ترتفع إلى 82% بعد زيادة رأس المال مقابل سداد مديونية الشركة التى تزيد على 600 مليون دولار، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 1.135 مليار دولار ضمن خطة الجهاز للتواجد فى الصناعات الإستراتيجية.

وقد تأسّست صلب مصر التي كانت تُعرَف سابقاً بشركة حديد البحر الأحمر، في شهر يوليو/تموز من عام 2007، كشركة مساهمة، وهي تتضمن: شركة مصر الوطنية للصلب وشركة السويس للصلب، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لصلب مصر نحو مليونين و200 ألف طن، وتعد ثانى أكبر طاقة إنتاجية بالسوق المصري

وقال خبراء فى صناعة الصلب إن التكلفة التقديرية لإنشاء مجمع للصلب بطاقة نحو مليونين و200 ألف طن تزيد على مليار و750 مليون دولار فى الوقت الحالى.

خارج المنافسة

لا تعمل القوات المسلحة في بيئة عمل تنافسية، فالمجندون يعملون في مشروعات الجيش بشكل قسري دون الحصول على أجر ملائم، ولاتخضع واردات الجيش من الخامات والمعدات والمستلزمات للجمارك، ولا يسدد الجيش أية ضرائب عن أرباحه من المشروعات، وتحصل مشروعاته ومصانعه على الوقود والطاقة مجانا، ولا يسدد أية تأمينات عن أجور العاملين في المشروعات، في الوقت الذي تتحمل فيه الموازنة العامة للدولة قيمة أية خسائر تتكبدها هيئات الجيش، كما يتمتع الجيش بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات.

وترى منظمة الشفافية الدولية أن المشاريع التجارية للقوات المسلحة تضر بالاقتصاد الوطني وبقدرة القوات المسلحة على القيام بمهامها الأساسية، كما أن التدخل العسكري في الاقتصاد يؤدي عمومًا إلى أداء أسوأ.

ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن انعدام الرقابة السليمة يؤدي إلى الفساد وإهدار المال العام، وهناك تأثير آخر للهيمنة الاقتصادية للقوات المسلحة؛ وهو عدم وجود فرص نمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أن المقربين فقط هم مَن يمكنهم الفوز بعقود مربحة والتعامل مع نظام التصاريح، وهذا بدوره يؤدي إلى اقتصاد غير رسمي كبير قائم على المقربين، ويترك العديد من المصريين يعيشون في فقر مدقع.