بالصور: جددت أرضية منزلها بـ13 ألف عملة معدنية

ماذا تفعل بجرة مليئة بالعملات المعدنية القديمة الموجودة في خزانتك؟ إما أنك ستحتفظ بها في نفس المكان ليغطيها المزيد من الغبار والأتربة أو ستجد لها استخداماً آخر مثيراً كما فعلت الأمريكية تونيا تونيرز.

وبحسب موقعي Imgur، و Boredpanda، وجدت تونيا الاستخدام الأمثل لعملاتها المعدنية القديمة في تجديد أرضية منزلها في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية، فاستخدمت أكثر من 13 ألف قطعة نقدية في نقش أرضية بيتها وتحويله إلى تحفة فنية مذهلة.

وقالت إن المشروع استغرق منها عدة أشهر، مستعينة بالعديد من الخامات لتثبيت العملات مثل 10 زجاجات من الغراء وبعض الحشو من أخشاب وجص والجبس ومادة الايبوكسي التي كلفتها 150 دولاراً ومادة لتلميع العملات بحوالي 130 دولاراً، بالإضافة إلى مواد أخرى.

ولم تكن تخطط تونيا لتصميم بعينه لكنها في النهاية حصلت على نقوش من أجمل ما يكون، لاقت إعجاب الجميع وحظيت بانتشار واسع على الإنترنت.