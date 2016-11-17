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انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 14 عاما

17/11/2016

انخفض الذهب أمس الأربعاء مع ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في 14 عاما أمام سلة من العملات ليواصل موجة صعود مستمرة منذ أسبوع بدعم من ارتفاع العائد على سندات الخزانة عقب انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة.

وأدى ارتفاع الدولار إلى انخفاض الذهب بأكثر من 100 دولار للأوقية منذ ارتفاعه يوم الأربعاء الماضي لأعلى مستوى بعد الانتخابات الأمريكية بدعم من ارتفاع العائد على السندات وزيادة كبيرة في الإقبال على المخاطرة.

وبحلول الساعة 19:05 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1225.06 دولار للأوقية في حين تراجع المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.05 بالمائة ليبلغ عند التسوية 1223.90 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن يواجه الذهب ضغوطا من رفع وشيك لسعر الفائدة الأمريكية الذي توجد إشارات على زيادته الشهر المقبل للمرة الثانية خلال نحو عشر سنوات.

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