انتفاضة إلكترونية في مصر بسبب نقص الأدوية

اتساع أزمة نقص الدواء في مصر تنذر بعواقب وخيمة

تفاعلت قضية نقص الدواء من السوق المصري واتسع نطاقها بعدما أطلق نشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك حملة " #ارفعوا_الحظر_ عن_استيراد الدواء" عقب اختفاء عدد كبير من الأدوية الهامة بالصيدليات ما ينذر بعواقب وخيمة لاسيما على مرضى السرطان والأطفال.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً في مصر بعد ساعات من تدشينه، معبراً عن حالات الغضب المنتشرة بالشارع المصري، بسبب عدم وجود أدوية ومستلزمات طبية مهمة بالسوق.

كما دشن النشطاء هاشتاجات أخرى مرافقة للحملة السابقة منها على فيسبوك "#أطفال_السرطان_بتموت"، وعلى تويتر "#انقذوا_أطفال_السرطان" و"أزمة_الدواء_قاتلة"، وكلها حملات تطالب بحل الأزمة، وتنقل استغاثات المواطنين في المستشفيات المصرية من تأخر العمليات الجراحية للمرضى بسبب غياب مستلزمات طبية هامة أبسطها الإبر "السرنجات".

في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام مصرية نفي مسؤولين وجود حظر من الأساس على استيراد الدواء، مؤكدين أن الأزمة تكمن في تحرير سعر الصرف للجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية.

واعتبروا أن فرق سعر الدولار الذي تغير من 8.9 إلى الضِعف بعد التعويم هو ما أحدث الأزمة، لأن شركات الأدوية تستورد المواد الخام، لذا رفضت استمرار السعر القديم، وهو ما قابلته الحكومة بالرفض، خاصة أن أسعار الدواء ارتفعت منذ شهرين.

وكانت الدكتورة منى مينا، وكيل عام نقابة الأطباء، قد أشارت في مداخلة مع أحد البرامج، إلى تلقيها رسالة استغاثة من طبيب شاب بإحدى المستشفيات، يشكو فيها من صدور تعليمات شفوية من إدارة المستشفى، بإعادة استخدام الإبر أكثر من مرة للمريض الواحد بسبب نقص المستلزمات الطبية! ما أثار عاصفة ضدها.

وأعلنت وزارة الصحة أنها بصدد إنشاء مصنع "سرنجات" بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لسد العجز.