الفائز بنوبل للآداب ليس لديه وقت لتسلم الجائزة !

بوب ديلان هو أول كاتب أغان يفوز بجائزة نوبل

قالت الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل إن المغني وكاتب الأغاني الأمريكي بوب ديلان الفائز بجائزة نوبل للأدب هذا العام قرر عدم حضور مراسم منحه الجائزة في ستوكهولم، بحجة وجود "ارتباطات" تشغله عن الحضور.

وكان ديلان قد التزم الصمت ولم يعلق على فوزه بالجائزة طوال أكثر من أسبوعين عقب الإعلان عن فوزه بها، ما أزعج لجنة التحكيم بشدة.

لكن ديلان قال قبل ثلاثة أسابيع إنه سيقبل الجائزة التي تُقدر قيمتها بنحو ثمانية ملايين كرونة سويدية (نحو 870 ألف دولار أمريكي) بعد محاولات متكررة من الأكاديمية المانحة لنوبل للاتصال به منذ إعلان فوزه في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت الأكاديمية على موقعها الإلكتروني أنها تلقت خطابا من ديلان يقول فيه إن "ارتباطات قائمة" ستمنعه من السفر إلى ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول لتسلم الجائزة.

وأضافت في بيان: "نتطلع إلى محاضرة نوبل لبوب ديلان والتي يجب أن يلقيها -وهذا هو الالتزام الوحيد –في غضون ستة أشهر اعتبارا من العاشر من ديسمبر".

ويجب إلقاء هذه المحاضرة في ستوكهولم.

وقالت الأكاديمية إنها ستعلن معلومات جديدة غدا الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

وعندما فازت الأديبة البريطانية دوريس ليسينج بجائزة نوبل للأدب عام 2007 كتبت المحاضرة وأرسلتها إلى ناشر كتبها في السويد لقراءتها في المراسم التي أُقيمت في العاصمة السويدية.

وكان من بين الفائزين بنوبل الذين لم يحضروا لتسلم الجائزة الكاتب البريطاني هارولد بينتر، والكاتبة النمساوية إلفريدي يلينك، والأديب المصري الراحل نجيب محفوظ.

وتُقام المراسم في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.

وكان قرار اللجنة بفوز ديلان قد مثل مفاجئة، كونها المرة الأولى التي تُمنح فيها الجائزة لكاتب أغان.

وقالت لجنة التحكيم إن ديلان "خلق تعبيرات شعرية جديدة ضمن التراث الغنائي الأمريكي العظيم".