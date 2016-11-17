السماح للاعبات كرة سلة سويديات بارتداء الحجاب "مؤقتا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، اليوم الخميس، عن إعفاء مؤقت للسويد، لكي يتم السماح للاعبات فريقه بارتداء الحجاب أثناء المباريات خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لبيان صادر عن الاتحاد السويدي للعبة على شبكة الإنترنت، فإن الإعفاء المؤقت سيستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل لحين عقد الاتحاد الدولي للعبة اجتماعه، ومناقشة هذا الأمر من جميع جوانبه.

وأثير نقاش حول هذا الموضوع، عندما أوقفت اللاعبة نهى برهان، البالغة من العمر 18 عاماً عن اللعب ضمن فريق كرة سلة، بسبب قوانين الاتحاد الدولي لكرة السلة التي تمنع أن يستخدم اللاعبون غطاء للرأس أثناء المباراة، لما قد يشكله ذلك من إعاقة.

وتمنع قوانين الاتحاد الدولى (فيبا)، ارتداء الحجاب أثناء المباريات في أي بطولة من البطولات سواء أكانت محلية أو دولية.

