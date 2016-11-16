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84 قتيلا في قصف متواصل على حلب

16/11/2016

60 قتيلا في قصف متواصل على حلب

استهدفت غارات روسية وسورية كثيفة الأربعاء محافظة إدلب في شمال غرب سوريا والأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب (شمال)، حيث شارفت المساعدات الإنسانية القليلة المتبقية على النفاد في ظل حصار مستمر منذ أربعة أشهر.

وقال مراسل الجزيرة إن عدد ضحايا القصف ارتفع إلى 84 قتيلا في حلب.

 واستأنفت قوات النظام السوري الثلاثاء بعد توقف لنحو شهر، قصفها الجوي للأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، تزامنا مع إعلان روسيا عن حملة واسعة النطاق في محافظتي إدلب وحمص (وسط)، ومع تنفيذ أولى الغارات من طائرات انطلقت من حاملة الطائرات أميرال كوزنتسوف.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن "الطائرات الحربية الروسية تستهدف منذ ليل الثلاثاء الأربعاء مناطق عدة في محافظة إدلب، في وقت تواصل قوات النظام قصفها الجوي والمدفعي للأحياء الشرقية في مدينة حلب".

ويأتي تجدد القصف الجوي على حلب بعد أيام من استعادة قوات النظام كافة المناطق التي خسرتها عند أطراف حلب الغربية، بعد أسبوعين من هجوم شنته الفصائل المعارضة بهدف فك حصار مستمر منذ أربعة اشهر على الأحياء الشرقية، حيث يعيش أكثر من 250 ألف شخص في ظروف مأساوية.

وأكد برنامج الغذاء العالمي أنه قام بآخر عملية توزيع مساعدات في الأحياء الشرقية الأحد.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الخميس أن الحصص الغذائية المتبقية في شرق حلب ستنفد الأسبوع الحالي.

كما وزعت منظمة إغاثية في مدينة حلب الثلاثاء آخر المساعدات المتوفرة لديها على سكان الأحياء الشرقية.

في محافظة إدلب، أفاد المرصد السوري أن القصف الجوي طال مناطق عدة بينها مدينتا جسر الشغور وخان شيخون.

وقال مدير مركز الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في محافظة إدلب يحيى عرجة "استهدف القصف المدنيين الآمنين في بيوتهم في قرية كفر جالس، وهناك دمار هائل بالبيوت".

ويسيطر جيش الفتح، وهو عبارة عن تحالف فصائل معارضة على رأسها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) على كامل محافظة إدلب منذ صيف العام 2015.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن الجيش الروسي بدأ عملية واسعة النطاق تهدف إلى ضرب مواقع تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام في محافظتي إدلب وحمص.

وتشارك في الحملة للمرة الأولى في تاريخ الأسطول الروسي حاملة الطائرات اميرال كوزنتسوف التي انطلقت طائرات سوخوي-33 من على متنها لتقصف أهدافا في سوريا.

ووصلت حاملة الطائرات الأسبوع الماضي إلى قبالة السواحل السورية تعزيزا للانتشار العسكري الروسي في سوريا، وسارعت واشنطن الى التنديد بالتصعيد العسكري الجديد في سوريا.

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليزابيث ترودو أن الأعمال التي تقوم بها روسيا والنظام السوري غير مقبولة"، مشددة على أن واشنطن مازالت تعتقد أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو التوصل إلى تسوية سياسية.

وتعد هذه الغارات الأولى في سوريا منذ فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي ألمح مؤخرا إلى إمكانية التعاون مع روسيا حول سوريا.

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