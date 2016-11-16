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مقتل 150 من مسلمي ميانمار في أسبوع

16/11/2016

مسلمو ميانمار الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم

قال ناشط حقوقي، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى من أقلية الروهينغيا المسلمة في إقليم أراكان غربي ميانمار، تجاوز 150، منذ مطلع الأسبوع الجاري، وذلك في أكبر موجة عنف منذ 2012.

وأوضح "كو كو لين"، الناشط  في منظمة "روهينغيا أراكان الوطنية" (غير حكومية)، لوكالة "أسيوشيتد برس" للأنباء، أن المعلومات التي حصلوا عليها من السكان المحليين تشير إلى سقوط 150 قتيلاً على الأقل، من الأقلية المسلمة، منذ السبت الماضي.

وأشار إلى أنه يصعب التحقق من أية معلومات في ظل الحظر الذي ضربته السلطات الميانمارية على مناطق عملياتها الأمنية في الإقليم، دون مزيد من التفاصيل.

وأمس الثلاثاء، قالت حكومة ميانمار إن أعداد القتلى من المدنيين بلغت 69، بالإضافة إلى 17 من عناصر الأمن، في نفس الفترة التي أشار إليها الناشط.

وأعربت الأمم المتحدة، الاثنين، عن قلقها إزاء تقارير أفادت بمقتل 28 من مسلمي الروهينغيا، في غارات نفذها الجيش على قرى في إقليم أراكان.

كما جددت المنظمة الدولية، في 9 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، دعوتها سلطات ميانمار لفتح تحقيق مستقل حول ادعاءات تتعلق بـ"اغتصاب الجنود لنساء مسلمات في أراكان ثم قتلهن".

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغيا، في مخيمات بولاية "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982.

وتعتبر الحكومة مسلمي الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين، من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة على أنهم أكثر الاقليات المضطهدة في العالم .

ويُعرّف "المركز الروهينغي العالمي" على موقعه الإلكتروني، الروهنغيا بأنهم "عرقية مضطهدة في إقليم أراكان منذ 70 عامًا، وقد مُورس بحقها أبشع ألوان التنكيل والتعذيب، حيث تعرضت للتشريد، والقتل، والحرق".

ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينغيا، في يونيو/حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة متاجرين بالبشر.

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