فريق نسائي يشكو أتلتيكو مدريد بسبب تصوير لاعباته في الحمام

أتلتيكو مدريد مُطالب بالاعتذار

تقدم فريق "توريلودونيس " الإسباني للسيدات ببلاغ للشرطة ضد نادي أتليتيكو مدريد بسبب تصوير لاعبات الفريق أثناء الاستحمام.

وكان النادي قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أنه قد تقدم بشكوى رسمية للشرطة، وأن هناك تحقيقا قد فتح بالفعل في الحادثة.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي توريلودونيس إن إحدى اللاعبات بالفريق لاحظت يد شخص يحمل كاميرا يصور اللاعبات أثناء الاستحمام من خلال نافذة الغرفة.

وطالب النادي من نظيره أتليتكو مدريد التقدم باعتذار رسمي على الحادثة .

وفي رد فعله الأول على الحادثة، وعدت إدارة نادي أتليتكو مدريد بفتح تحقيق شامل في الحداثة للوقوف على الفاعل ، فيما وصفها النادي بالجريمة البغيضة.

ولكن النادي أكد على صعوبة تحديد هوية صاحب التصرف الأحمق بسبب وجود أشخاص كثر بالنادي ذلك الوقت.

وأعلن مسؤولو "الليغا" النسائية الدعم الكامل للاعبات المتضررات ، وطالبوا نادى أتلتيكو مدريد بالاعتذار الرسمي عن الواقعة، والكشف عن ملابساتها.