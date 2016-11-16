البث الحي
منوعات

فريق نسائي يشكو أتلتيكو مدريد بسبب تصوير لاعباته في الحمام

16/11/2016

أتلتيكو مدريد مُطالب بالاعتذار

تقدم فريق "توريلودونيس " الإسباني للسيدات ببلاغ للشرطة ضد نادي أتليتيكو مدريد بسبب تصوير لاعبات الفريق أثناء الاستحمام.

وكان النادي قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أنه قد تقدم بشكوى رسمية للشرطة، وأن هناك تحقيقا قد فتح بالفعل في الحادثة.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي توريلودونيس إن إحدى اللاعبات بالفريق لاحظت يد شخص يحمل كاميرا يصور اللاعبات أثناء الاستحمام من خلال نافذة الغرفة.

وطالب النادي من نظيره أتليتكو مدريد التقدم باعتذار رسمي على الحادثة .

وفي رد فعله الأول على الحادثة، وعدت إدارة نادي أتليتكو مدريد بفتح تحقيق شامل في الحداثة للوقوف على الفاعل ، فيما وصفها النادي بالجريمة البغيضة.

ولكن النادي أكد على صعوبة تحديد هوية صاحب التصرف الأحمق بسبب وجود أشخاص كثر بالنادي ذلك الوقت.

وأعلن مسؤولو "الليغا" النسائية الدعم الكامل للاعبات المتضررات ، وطالبوا نادى أتلتيكو مدريد بالاعتذار الرسمي عن الواقعة، والكشف عن ملابساتها.

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

شاهد: الادعاء الأرجنتيني يداهم منزل طبيبة مارادونا النفسية

(الجزيرة)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)