شاهد: ميسي يقود الأرجنتين للفوز على كولومبيا بثلاثية نظيفة

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صباح اليوم الأربعاء، منتخب بلاده لفوز عريض على ضيفه كولومبيا، بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكرة القدم المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وتمكن نجم برشلونة الإسباني من تسجيل هدف مبكر لمنتخب بلاده في الدقيقة 9 من ضربة حرة مباشرة، ووضعها بمهارة عالية في الزاوية المستحيلة لحارس مرمى كولومبيا أوسبينا.

ورغم محاولة كولومبيا تعويض الهدف سريعًا، جاء ميسي ليصنع الهدف الثاني للتانغو، بعد عرضية رائعة تصل للوكاس براتو الذي يضع رأسية رائعة معلنًا عن الهدف الثاني في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

وسيطر المنتخب الأرجنتين على أحداث المباراة طوال الـ 90 دقيقة، في ظل أداء راق من البرغوث الأرجنتيني ميسي، والذي صنع الهدف الثالث، بعد أن استخلص الكرة من مدافعي كولومبيا ومررها لأنخيل دي ماريا الذي لم يتردد من تسجيل الكرة في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

وفي نفس الجولة، قلب المنتخب التشيلي تأخره على ملعبه بهدف لأوروغواي، لفوز بثلاثية، بعد أن قدم لاعبوه مباراة قوية، خاصة بالشوط الثاني من المباراة.

تقدم للأوروغواي، اديسون كافاني في الدقيقة 17، وعاد تشيلي بثلاثية إدواردو فارغاس وإليكسيس سانشيز (هدفين) في الدقائق 45 و60 و76 من زمن المباراة.

كما تغلب منتخب الإكوادور على نظيره الفنزويلي، بثلاثية نظيفة.

أحرز أهداف الإكواردور، أرتورو مينا ومايلير بولانوس وإينير فالنسيا في الدقائق 51 و83 و86 من زمن المباراة.

وفي مباراة رابعة بالجولة، واصل منتخب باراغواي تقديم الهداية للمنتخب الأرجنتين، بعد أن تعرض لهزيمة مفاجئة من بوليفيا، بهدف دون رد.

جاء الهدف الوحيد عن طريق غوستافو غوميز لاعب باراغواي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

ووفقًا للوائح اللجنة المنظمة للبطولة، يتأهل للمونديال أصحاب المراكز الأربعة الأولى في التصفيات مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الخامس (ملحق فيفا).