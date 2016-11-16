شاهد: قرد يعتبر ماعزا "أما" بديلة له في مزرعة بالصين

عثر صاحب مزرعة في شرق الصين على قرد صغير وسط مجموعة من الماعز في مزرعته.

وقال صاحب المزرعة إنه وجد القرد في المزرعة منذ نحو 5 أيام ليكتشف أنه اندمج مع قطيع الماعز بشكل غريب.

وأضاف أن القرد تسلق ظهر "ماعز" من القطيع ويرفض تركها طوال اليوم كما لو كانت "أمه" وكما لو كانت تمنحه شعورا بالأمان خاصة وأنه كان يشعر بالخوف في بادئ الأمر.

وتابع " حاولت إطعامه الموز لكنه رفض وظل على ظهر الماعز ويرفض التخلي عنها".

وأضاف أن السلطات المحلية ستتخذ إجراءات لحماية القرد ونقله إلى حديقة حيوان في المنطقة لتوفير الرعاية اللازمة له.