البث الحي
منوعات

شاهد: قردة شمبانزي تستخدم أغصان الأشجار للصيد

16/11/2016

أظهرت دراسة ألمانية جديدة أن بإمكان قردة الشمبانزي استخدام أغصان الأشجار لصيد الطحالب من قاع النهر لتتغذى عليها.

وقام الباحثون بتثبيت كاميرات بالقرب من نقاط لتجمع الشمبانزي عند أنهار في غابات غينيا. ولاحظ الباحثون من خلال اللقطات، التي تم الكشف عنها مؤخرا، إن القردة تستخدم الأغصان في عملية الصيد.

ومن المعروف قدرة الشمبانزي على استخدام أدوات للحصول على الطعام، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يلاحظ فيها العلماء قدرة الحيوانات على اختيار أدوات بعينها لتناسب المهمة.

كما أظهرت اللقطات أن الشمبانزي يغير الغصن ليتناسب مع حجم الطحالب الموجودة.

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

شاهد: الادعاء الأرجنتيني يداهم منزل طبيبة مارادونا النفسية

(الجزيرة)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)