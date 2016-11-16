شاهد: قردة شمبانزي تستخدم أغصان الأشجار للصيد

أظهرت دراسة ألمانية جديدة أن بإمكان قردة الشمبانزي استخدام أغصان الأشجار لصيد الطحالب من قاع النهر لتتغذى عليها.

وقام الباحثون بتثبيت كاميرات بالقرب من نقاط لتجمع الشمبانزي عند أنهار في غابات غينيا. ولاحظ الباحثون من خلال اللقطات، التي تم الكشف عنها مؤخرا، إن القردة تستخدم الأغصان في عملية الصيد.

ومن المعروف قدرة الشمبانزي على استخدام أدوات للحصول على الطعام، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يلاحظ فيها العلماء قدرة الحيوانات على اختيار أدوات بعينها لتناسب المهمة.

كما أظهرت اللقطات أن الشمبانزي يغير الغصن ليتناسب مع حجم الطحالب الموجودة.