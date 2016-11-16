شاهد: البرازيل تواصل تصدر تصفيات المونديال بالفوز على بيرو

قدم جابرييل جيسوس أداء رائعا ليقود البرازيل للفوز 2-صفر على بيرو أمس الثلاثاء لتتصدر بطلة العالم خمس مرات تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018 بفارق أربع نقاط عن أقرب منافس.

وجاء الهدفان في الشوط الثاني حيث سجل جابرييل جيسوس الهدف الأول وصنع الثاني لريناتو اوجوستو.

وقال المهاجم البالغ عمره 19 عاما لشبكة جلوبو التلفزيونية بعد المباراة "أنا أعمل بجد وبهدوء وأتمنى مساعدة زملائي على أرض الملعب".

وأضاف "هناك العديد من اللاعبين في البرازيل يستطيعون ارتداء القميص رقم تسعة لكني فخور بحصولي على هذه الفرصة. أنا فخور بتشريف هذا القميص".

ولم تفز بيرو على البرازيل في آخر عشر مباريات في تصفيات كأس العالم.

وسجل مهاجم بالميراس الذي سينضم إلى مانشستر سيتي في يناير/كانون الثاني الهدف الأول بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد 21 دقيقة أخرى صنع الهدف الثاني لريناتو اوجوستو الذي وضع الكرة داخل الشباك بسهولة.

وكانت النتيجة قاسية على بيرو التي ارتدت لها كرة من القائم وقدمت أداء جيدا في شوط أول متكافئ.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 1969 التي تنتصر فيها البرازيل في ست مباريات متتالية في تصفيات واحدة لكأس العالم.

وتتصدر البرازيل التصفيات برصيد 27 نقطة من 12 مباراة بفارق أربع نقاط أمام أوروغواي.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل إلى النهائيات في روسيا بينما يلعب صاحب المركز الخامس مع بطل تصفيات الأوقيانوس.