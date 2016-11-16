زيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة

ازدياد الكراهية ضد المسلمين بأمريكا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون عن قلقه تجاه ما ورد في تقرير أمريكي رسمي بشأن زيادة معدلات جرائم الكراهية المرتكبة ضد المسلمين في الولايات المتحدة، مطالبا بالتحقيق فيما ورد فيه ومحاسبة الجناة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق إن "بان غي مون يدين كافة أشكال التمييز بناء على العرق أو الدين أو الجنس".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، وأجاب فيه على أسئلة الصحفيين بشأن موقف بان غي مون من ارتفاع معدلات جرائم الكراهية المرتكبة ضد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 67% العام الماضي، وذلك بحسب ما كشف عنه تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي "إف بي آي"، يوم الاثنين.

وأضاف المسؤول الأممي أن "بان غي مون يعتبر ما ورد في ذلك التقرير مصدر كبير للقلق ويتعين إجراء تحقيقات بشأنه" ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم".

وأظهر تقرير المباحث الفيدرالية الأمريكية (إف بي آي) ارتفاع حاد بنسبة 67% في عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة خلال سنة واحدة حيث قفزت عدد تلك الجرائم العام الماضي إلى 257 جريمة مقابل 154 في عام 2014.

كما كشف التقرير وقوع أكثر من 5 آلاف جريمة "كراهية"، في البلاد، خلال العام 2015، بحسب ما كشفت عنه مكاتب الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة

وأوضح التقرير أن هذه الجرائم ارتكبها 5 آلاف و475 معتدِ، جرى التعرف عليهم، وبلغت أعداد الضحايا 7 آلاف و121 شخص.

وتصاعدت الحوادث المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة، منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، إلا أنها شهدت تصاعداً مثيراً للقلق في الأعوام الأخيرة.

وما زاد الأمور سوءاً فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن كان قد استخدم خطاباً مليئاً بالعنصرية والتحريض ضد المسلمين والأقليات الأخرى.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف تقرير حول ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، باسم "مواجهة الخوف"، أعده مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، و"مركز العرق والجنس" في جامعة كاليفورنيا، وجود 74 مجموعة تنشر "الإسلاموفوبيا" في الولايات المتحدة.

وكشف التقرير، استهداف 78 مسجدا عام 2015، وهو أعلى عدد للحوادث تم تسجيله خلال سنة واحدة، منذ بدأت متابعة هذه الأحداث عام 2009.

ويمثل عدد المسلمين في الولايات المتحدة 3.3 ملايين شخص ما يمثل 1% من إجمالي عدد السكان البالغ 304 ملايين نسمة.