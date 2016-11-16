دراسة: اكتئاب الحوامل يؤثر سلبا على أدمغة الأجنة

أفادت دراسة كندية حديثة أن أعراض الاكتئاب عند الحوامل تؤثر سلبيًا على نمو دماغ الجنين في المراحل الأولية من حياته، ما يؤثر مستقبلاً على الأطفال.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة كالجاري الكندية، ونشروا نتائجها، اليوم الأربعاء، في مجلة الطب النفسي البيولوجي.

ولكشف تأثير إصابة الأمهات بالاكتئاب خلال فترة الحمل، على بنية الدماغ عند الأجنة، راقب الباحثون حالة 52 امرأة عانت من الاكتئاب خلال الحمل.

وعندما بلغ مواليدهن عمر 2.5 إلى 5 سنوات، قام الباحثون بقياس بنية الدماغ لديهم، باستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي.

ووجدوا أن قشرة الدماغ قد ترققت عند هؤلاء الأطفال أكثر من الذين ولدوا لأمهات لم يعانين من الاكتئاب خلال فترة الحمل.

وبحسب الدراسة، فإن 18% من النساء يعانين من الاكتئاب بعض الوقت خلال فترة الحمل، وأن هذا الاكتئاب له علاقة ببنية الدماغ للجنين، حيث يؤثر على سمك الطبقة القشرية للدماغ، ويؤدي إلى صعوبة التعلم واضطرابات سلوكية أخرى، ويجعلهم أكثر عرضة من غيرهم للاكتئاب في وقت لاحق من حياتهم.