دراسة :استخدام النظارة مهم لتحقيق حدة إبصار جيدة للأطفال

استخدام النظارة? ?يحسن الإبصار

أكدت دراسة، قام باحثون في بريطانيا ويُعتقد أنها أول دراسة تظهر أن "الالتزام بارتداء النظارة يمكن تسجيله بشكل موثوق به خلال العلاج"، إن استخدام النظارة مهم لتحقيق حدة إبصار جيدة في الأطفال المصابين بالحول .

ووجدت الدراسة التي قام بها أطباء، أن المراقبة الموضوعية لمثل هذا الالتزام كانت عملية وموثوقا بها باستخدام جهاز مراقبة صغير يتم تثبيته على إطار نظارة المريض، ويقوم هذا الجهاز الصغير بعد ذلك بمراقبة التزام المريض بارتداء النظارة من خلال قياس الفرق بين درجة الحرارة المحيطة ودرجة حرارة بشرة المريض.

وعلاوة على ذلك وجد التقرير، أن الالتزام باستخدام النظارة خلال أول ستة أسابيع من العلاج مرتبط بحدة الإبصار النهائية، وأن الالتزام الجيد باستخدام النظارة يؤدي إلى تحسن أفضل في حدة الإبصار ولاسيما عندما يصف الطبيب للمريض استخدام النظارة فقط دون وجود انسداد في شرايين الشبكية.

وخلُص الباحثون إلى أن "12 أسبوعا بدلا من 18 أسبوعا ربما تكون فترة زمنية ملائمة بشكل أكبر للتكيف مع استخدام النظارة بالنسبة لمعظم المرضى."

وأشار التقرير إلى وجود دعم متزايد من الأكاديمية الأمريكية لطب العيون والكلية الملكية لأطباء العيون "لإطالة فترة استخدام النظارة وحدها قبل حدوث انسداد".

وقال الباحثون إن نتائج الدراسة تشير إلى أن الفترة الكاملة الموصي بها لاستخدام النظارة والتي تتراوح بين 18 و22 أسبوعا ربما تكون أطول من اللازم بالنسبة لبعض المرضى لأن حدة الإبصار تتجه للثبات النسبي خلال 12 أسبوعا تقريبا.

ومع ذلك قالت الدكتورة إيرين جوتلوب المشاركة في إعداد الدراسة وهي من جامعة ليستر "لا نشعر في الوقت الحالي أن لدينا معلومات كافية لتقويض توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب العيون والكلية الملكية لأطباء العيون."

وأضافت "ما تسلط عليه فترة الأسابيع الستة في هذه الدراسة هي أن ضعف الالتزام يمكن اكتشافه مبكرا خلال العلاج ، وأن الأطباء قد يعطون اهتماما أكبر لتحسين الالتزام من خلال التدخل أو رد الفعل في المرضى الذين يظهرون التزاما ضعيفا باستخدام النظارة في وقت مبكر جدا."