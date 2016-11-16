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جهاز حكومي: ارتفاع معدلات البطالة في مصر

16/11/2016

نسبة البطالة بين الشباب مرتفعة في مصر

ارتفع معدل البطالة في مصر إلى 12.6% من إجمالي قوة العمل، في الربع الثالث من العام الجاري (يوليو/ تموز- سبتمبر/ أيلول)، مقابل 12.5% في الربع السابق عليه (أبريل/ نيسان- يونيو/ حزيران).

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي)، اليوم الأربعاء، إن حجم قوة العمل سجل 28 مليونا و800 ألف فرد في الربع الثالث بزيادة قدرها 289 ألف فرد عن الربع السابق عليه، وبزيادة قدرها 814 ألف فرد بنسبة زيادة 2.9% عن الفترة المناظرة من 2015.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، 3 ملايين و600 ألف فرد، بزيادة قدرها 80 ألف فرد عن الربع السابق عليه.

 وبلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين (15 – 19 سنة)، نحو 11.8%، و 27.5% للفئة بين (20 – 24 سنة)، وتصعد النسبة إلى 42.1% للفئة بين (25 – 29 سنة)، حتى نهاية الربع الثالث.

وارتفع معدل البطالة في الحضر إلى 14.2% من إجمالي قوة العمل في الحضر خلال الربع الثالث، مقابل 14.1% في الربع السابق عليه، و 15% عن نفس الربع من عام 2015.

وارتفع معدل البطالة في الريف إلى 11.4% من إجمالي قوة العمل في الريف في الربع الثالث، مقابل 11.2% في كل من الربع السابق عليه والربع المماثل في عام 2015.

ويقول اقتصاديون إن نسب البطالة في البلاد أكبر بكثير من الأرقام التي تعرضها الجهات الحكومية وإنها قد تصل إلى 18 في المائة.

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