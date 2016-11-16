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بيع ماسة على شكل ثمرة الكمثرى بمبلغ 18 مليون دولار

16/11/2016

ألماسة عرضت في صالة كريستي للمزادات يوم 20 أكتوبر الماضي

قالت صالة كريستي للمزادات إن ماسة وردية اللون على شكل ثمرة الكمثرى بيعت بمبلغ18مليونا و127 ألف فرنك سويسري (18 مليونا و110 آلاف دولار) يوم الثلاثاء لأحد هواة جمع التحف الآسيويين عبر الهاتف.

ويبلغ وزن الماسة 9 قراريط و14 جزءا من القيراط وقُدر ثمنها قبل البيع بما يتراوح بين 16 مليون فرنك سويسري و18 مليون فرنك سويسري.

وقال راهول كاداكيا الرئيس الدولي للمجوهرات في كريستي للصحفيين بعد إتمام البيع "الماسة الوردية (ذهبت إلى) جامع تحف آسيوي… جامع تحف آسيوي كبير".

وفي مايو/أيار باعت صالة سوذبي المنافسة للمزادات ماسة وردية اللون على شكل ثمرة الكمثرى بلغ وزنها 15 قيراطا و38 جزءا من القيراط بمبلغ 30 مليونا و800 ألف فرنك سويسري (31 مليونا و460 ألف دولار في ذلك الوقت) لتسجل رقما قياسيا.

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