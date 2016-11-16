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برلماني مصري مستقيل: الأجهزة الأمنية تتحكم بمجلس النواب

16/11/2016

أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين

قال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين في مصر، إن أغلب أعضاء مجلس النواب "خاضعون لأجهزة بعينها" على حد قوله.

وأضاف قرطام في حوار مع صحيفة الشروق المصرية عقب إعلانه تقديم استقالته من المجلس، إن هؤلاء الأعضاء خاضعون للأجهزة الأمنية بسبب رغبتهم فى مصالح خاصة، حيث ينتظرون التعليمات دوما.

واتهم قرطام مجلس النواب بأنه أصبح مجلس "تسيير أعمال"، مشيرا إلى أنه لن يقوم بدور نافع، وأنه يخضع لنفوذ أغلبية "غير حقيقية" دون برنامج واضح وليس لها أهداف أيضا، مضيفا "ومن الوارد أن يكون وراءها جهات فى الدولة".

وكان أكمل قرطام قد تقدم باستقالته من مجلس النواب أمس الثلاثاء إلى علي عبد العال رئيس المجلس.

وقال أكمل قرطام: "فكرت طويلاً قبل اتخاذ قراري بالاستقالة من مجلس النواب، والتي سبق أن أرسلتها، لسيادتكم على هاتفكم الخاص وفوضت سيادتكم فى تحديد الموعد الملائم سياسياً لإعلانها".

وأضاف "قرطام" فى نص الاستقالة: "اليوم أتقدم بها "مطبوعة"، عن قناعة متزايدة بعدم استطاعتي تقديم فائدة تذكر للوطن أو المواطنين، من خلال ممارسة وظيفتي البرلمانية والتي انتخبت لها وذلك لأسباب لا أرى من الحكمة الخوض فيها، وإنني اذ ارجو من المجلس قبولها فإنني أتمنى له ولسيادتكم التوفيق فى حسن القيام بالمهمة التي أناطها بكم الدستور وأوكلتها لكم الجماهير.. من كل قلبي".

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