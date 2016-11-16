السعودية تنفي زيارة وفد رفيع المستوى لمصر

العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي/ أرشيفية

نفى السفير السعودي لدى مصر، أحمد القطان، صحة أخبار متداولة، عن قيام وفد رفيع المستوى بزيارة القاهرة لبحث ملف العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال القطان في بيان نشر على الحساب الرسمي للسفارة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، "لا صحة لما نشرته بعض المواقع الإخبارية المصرية بشأن زيارة وفد سعودي رفيع المستوى لمصر لبحث ملف العلاقات السعودية المصرية".

وسبق أن ذكرت مواقع مصرية أن وفدًا سعوديًا رفيع المستوى قد وصل القاهرة قادمًا على طائرة خاصة من الرياض، أمس الثلاثاء، في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات يبحث خلالها ملف العلاقات المصرية السعودية.

ونقلت تلك المواقع عن مصادر مطلعة قالت إنها شاركت في استقبال الوفد بمطار القاهرة: "الوفد يضم 4 من كبار الشخصيات بالأسرة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية".

وجاء إعلان تلك المواقع بعد ساعات من زيارة الأمين العام لجامعة العربية أحمد أبو الغيط، للرياض، حيث بحث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "جهود لمّ الشمل العربي".

ونشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب السورية، كانت تعارضه دول الخليج وخاصة السعودية بشدة.

وأوقفت أرامكو توريد مشتقات نفط متفق عليها لمصر، في أكتوبر تشرين أول الماضي، ما دفع الحكومة لاستيراد كميات بديلة من مصادر أخرى، قبل أن توقع اتفاقاً مع العراق يقضي باستيراد نفط من البصرة خلال الفترة المقبلة.