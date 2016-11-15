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معلمة ماليزية تقول إن بعض تلاميذ مدرستها تلبستهم الأرواح

15/11/2016

صورة أرشيفية

قالت معلمة في مدرسة ماليزية، تصرف فيها حوالي 40 طالبا على نحو غريب على مدى عدة أشهر، اليوم الثلاثاء أن الأطفال تلبستهم الأرواح.

وأضافت المعلمة في تصريح صحفي أن الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 12 عاما اشتكوا من الصداع والدوار والقيء قبل أن تصدر منهم أصوات تشبه صوت النمور، وأنهم عضوا آخرين.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت يوم السبت الماضي، عن السلوك الغريب للطلاب في مدرسة "باسوه 3" الابتدائية، بولاية "نيجيري سيمبيلان" جنوب العاصمة كوالالمبور، وأضافت وسائل الإعلام أن المعلمين قد تأثروا بذلك أيضا.

وذكرت التقارير أن بعض الطلاب ادعوا أنهم رأوا ساحرة أو شبحا يحوم حول منطقة المدرسة.

وقال عالم الاجتماع الأمريكي روبرت بارثولوميو لوسائل الاعلام المحلية حينها إن المسألة لا تخرج عن كونها ظاهرة نفسية، ناجمة عن التوتر والقلق ، واقترنت مع الاعتقاد في الأمور الخارقة للطبيعة.

 

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