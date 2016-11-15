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عبد الرحمن يوسف: لن أكون سعيدا بوصول مصر للمونديال

14/11/2016

قال الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف إنه ليس سعيدا بوصول المنتخب المصري لكرة القدم لنهائيات كأس العالمل المقبلة، وذلك لأنها تضفي على النظام في مصر "شرعية كروية".

 

وأضاف يوسف أنه سبق وأن كتب مقالا يوضح فيه وجهة نظره في هذا الصدد.

وبشان الاتهامات الموجهة إليه ضمن قضية أصدرت محكمة مصرية الاثنين، حكما غيابيا فيها بحبسه 3 سنوات، قال يوسف هي "تهم مبيتة بليل".

وأضاف يوسف خلال استضافته على الجزيرة مباشر أنه يقر " بتحريض الناس للثورة على النظام الانقلابي في مصر".

وأشار يوسف أن ما يقوم به " نظام عبد الفتاح السيسي لا يدل على ثباته"، مضيفا أن " من طالت عصاه قلة هيبته".

وأضاف يوسف أنه إذا كان النظام الحالي في مصر يشعر برسوخه وثباته فعليه أن يفتح الميادين أمام المعارضة بدلا من اللجوء للقبضة الأمنية.

وأشار يوسف إلى أنه على ثقة أن "العقل الجمعي للأمة سيتخذ قرارا بالثورة على النظام الحالي".

وأضاف أن النظام المصري الحالي أضعف بكثير من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك على الرغم من القبضة الأمنية القوية وأحكام الإعدام على مئات المعارضين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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