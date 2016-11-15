شركة عقارات مصرية ترفع أسعارها 20-30% بعد تعويم الجنيه

شركة سوديك العقارية

قالت شركة عقارات مصرية كبرى إنها قررت رفع أسعار وحداتها السكنية بنسبة تتراوح بين 20 و30% بعد تعويم الجنيه.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المصرية اليوم الثلاثاء إن الشركة قررت تطبيق الأسعار الجديدة بدءا من اليوم.

وأضاف ماجد شريف الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي "أخذنا قرار زيادة الأسعار الخميس الماضي بعد تعويم الجنيه."

وحرر البنك المركزي المصري مطلع هذا الشهر سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك وهي خطوة رحب بها مجتمع الأعمال. وتستهدف مشروعات سوديك – ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر – الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط.

وقال شريف إن الشركة قررت تأجيل طرح ثلاثة مشروعات جديدة من الربع الأخير من 2016 إلى الربع الأول أو الثاني من 2017.

وأضاف "قررنا تأجيل المشروعات لأننا حققنا المبيعات المستهدفة وللتعامل مع تعويم الجنيه."