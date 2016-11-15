شاهد: يونانيون يتظاهرون ضد زيارة أوباما

أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على محتجين في مسيرة في أثينا اثناء زيارة للرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وقدرت مصادر عدد المتظاهرين بأكثر من خمسة آلاف شخص بينهم محتجون ملثمون وأعضاء من جبهة النضال العمالي المنتمية للحزب الشيوعي.

وحمل المشاركون في المسيرة التي اخترقت شوارع وسط أثينا لافتات مكتوب عليها "غير مرغوب فيه!".

وقال متظاهرون إنهم يحتجون ضد "السياسة الإمبريالية للولايات المتحدة" بغض النظر عمن يجلس في البيت الأبيض.

وذكرت الشرطة أن المظاهرة سارت في البداية بشكل سلمي ولكن بعض المتظاهرين ألقوا قنبلتي بنزين على الشرطة.

ووصل أوباما، الذي سيخلفه دونالد ترمب في يناير/ كانون الثاني القادم، إلى اليونان في آخر جولة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة.