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شاهد: نائب عربي يرفع الأذان في الكنيست

14/11/2016

رفع النائب العربي، أحمد الطيبي، الأذان يوم الاثنين، من على منبر الكنيست الإسرائيلي، احتجاجاً على مشروع قانون، يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت.

وأثار رفع الطيبي للأذان ردود فعل غاضبة من أعضاء الكنيست الذين حاولوا منعه من إكمال كلمته.

كما قدم الطيبي، وهو رئيس الكتلة "العربية للتغيير"، عضو القائمة العربية المشتركة، مقترحاً، بحجب الثقة عن حكومة "بنيامين نتنياهو".

وجاءت خطوة النائب، بعد يوم من مصادقة لجنة وزارية إسرائيلية، على مشروع قانون، يفرض قيوداً على استخدام مكبرات الصوت في إطلاق الأذان في القدس المحتلة، والمدن والقرى العربية داخل إسرائيل.

وهتف الطيبي، عقب رفع الأذان، "المؤذن سيؤذن أيها المارون بين الكلمات العابرة (كلمات مقتبسة من قصيدة للشاعر محمود درويش).. الله أكبر عليكم".

وأيد نتنياهو أول أمس الأحد، مشروع القانون، الذي يفرض قيوداً على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان.

ويشترط أن يحصل مشروع القانون على مصادقة الكنيست بثلاث قراءات، قبل أن يكتسب قوة القانون.

وحظي مشروع القانون بدعم أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الذي يهيمن على الكنيست، ما يجعل فرص تمريره شبه مؤكدة.

وتعارض "القائمة العربية المشتركة"، التي تضم 13 نائباً في الكنيست، المكون من 120 عضواً، مشروع القرار بشدة.

وينص مشروع القانون، على حظر تشغيل السماعات الخارجية بالمساجد في الأماكن المختلطة بين المسلمين واليهود والمسيحيين، وفق آلية تقدرها السلطات المحلية والشرطة.

وسيمنح مشروع القانون، في حال إقراره، الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء مؤذنين، وفرض غرامات مالية على المخالفين منهم.

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