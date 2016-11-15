شاهد: كلب يترقب إشارة المرور لعبور الطريق

نشر موقع "لايف ليك" مقطعاً مصوراً لأحد الكلاب بانتظار إشارة المرور الخضراء لعبور الطريق بينما لم يلتزم بها أحد المارة.

ويبدو أن الكلب تصرف بطريقة أفضل من الإنسان في هذا الموقف، حيث أدركت أهمية اتباع إشارات المرور قبل أن يلتزم بها البشر، وهو ما حدث في أحد شوارع بيلغورود في روسيا.

وأظهر الفيديو أحد الكلاب يقف على جانب الطريق بانتظار إشارة المرور السماح بعبور المشاة، بينما يقف في الجهة المقابلة أحد المارة الذي تخطى الشارع سريعاً رغم أن الإشارة حمراء، ثم بدأ الكلب في التحرك بكل هدوء بعدما نظر إلى الإشارة وقد تحولت للون الأخضر.