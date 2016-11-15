البث الحي
منوعات

شاهد: اعتقال وزير الاقتصاد الروسي بتهمة قبول رشوة

15/11/2016

نفى محامي وزير الاقتصاد الروسي اليكسي اوليوكاييف أن يكون الوزير قد تقاضى رشوة من إحدى أكبر شركات النفط التابعة للدولة قائلا إن اعتقال الوزير يعد "استفزازا" لمسؤول حكومي.

وألقت الشرطة القبض على الوزير على خلفية اتهامه بتلقي رشوة تجاوزت مليوني دولار مقابل تقديمه تقييما "إيجابيا" أدى لاستحواذ شركة روسنفت الحكومية المنتجة للنفط على حصة 50 بالمئة في شركة باشنفت النفطية.

واشترت روسنفت الحكومية حصة 50 بالمئة في شركة باشنفت النفطية مقابل 330 مليار روبل، نحو 5 مليارات دولار، في أكتوبر تشرين الأول.

وكان اوليوكاييف يخضع للمراقبة من قبل المحققين يوم الاثنين عندما حصل على مبلغ الرشوة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية.

وكان أوليوكاييف، 60 عاما، يشغل في السابق بمنصب نائب رئيس البنك المركزي الروسي قبل أن يتم تعيينه وزيرا للاقتصاد في عام 2013.

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

شاهد: الادعاء الأرجنتيني يداهم منزل طبيبة مارادونا النفسية

(الجزيرة)

الجزائر.. اتحاد الكرة يعلق بعد تعرض نبيل بن طالب لـ"العنصرية" في ألمانيا

نبيل بن طالب (مواقع التواصل الإجتماعي)