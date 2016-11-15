شاهد: اعتقال وزير الاقتصاد الروسي بتهمة قبول رشوة

نفى محامي وزير الاقتصاد الروسي اليكسي اوليوكاييف أن يكون الوزير قد تقاضى رشوة من إحدى أكبر شركات النفط التابعة للدولة قائلا إن اعتقال الوزير يعد "استفزازا" لمسؤول حكومي.

وألقت الشرطة القبض على الوزير على خلفية اتهامه بتلقي رشوة تجاوزت مليوني دولار مقابل تقديمه تقييما "إيجابيا" أدى لاستحواذ شركة روسنفت الحكومية المنتجة للنفط على حصة 50 بالمئة في شركة باشنفت النفطية.

واشترت روسنفت الحكومية حصة 50 بالمئة في شركة باشنفت النفطية مقابل 330 مليار روبل، نحو 5 مليارات دولار، في أكتوبر تشرين الأول.

وكان اوليوكاييف يخضع للمراقبة من قبل المحققين يوم الاثنين عندما حصل على مبلغ الرشوة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية.

وكان أوليوكاييف، 60 عاما، يشغل في السابق بمنصب نائب رئيس البنك المركزي الروسي قبل أن يتم تعيينه وزيرا للاقتصاد في عام 2013.