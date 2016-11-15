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شاهد: إنقاذ أبقار حاصرها زلزال نيوزيلندا

15/11/2016

تمكنت فرق الإنقاذ في نيوزيلندا من إنقاذ أبقار تسبب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد مؤخرا في حصارها فوق أحد التلال.

وتسبب زلزال قوي سجل 7.8 درجات في عزل المنطقة بكاملها عن العالم بسبب الانهيارات الأرضية.

وانتشرت لقطات تم تصويرها من طائرة مروحية تظهر الأبقار وهي منتظرة فوق تل صغير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتقد أن الأجزاء المجاورة للتل كانت عبارة عن مراعي، لكن الزلزال القوي تسبب في انهيارها.

وقال أحد الذين شاركوا في إنقاذ الأبقار الثلاثة إنهم تمكنوا من انقاذ 14 بقرة أخرى بعد أن تمكنوا من حفر طريق مكنها من النزول من فوق التل. وأضاف بأن الأبقار كانت في حاجة ماسة للشرب.

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