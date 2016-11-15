شاهد.. أسرة رائد صلاح: جنود إسرائيليون اعتدوا عليه في السجن

قالت أسرة الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، إن الشيخ أخبرهم باعتداء جنود إسرائيليين عليه في زنزانته وبعثروا محتوياتها وصادروا محتوياتها.

وأضافت والدة وزوجة الشيخ، المسجون في سجون الاحتلال ويقضي عقوبة بالسجن لمدة تسعة أشهر، خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر إنه بدء إضرابا عن الطعام ردا على اقتحام 4 جنود إسرائيليين لزنزانته ومصادرة نحو 50 دفترا كان يكتب بها.

وأشارت زوجته إلى أن "صلاح حكم عليه في استمرار العزل في السجن لاعتباره يمثلا خطرا".

وقالت زوجته إن الشيخ صلاح يواجه معاملة عنصرية قاسية داخل سجون الاحتلال.

وأكدت والدته أن الشيخ صلاح في حالة معنوية عالية، وأنه ثابت وصامد على موقفه من دعم قضية الأقصى ولا يحيد عن ثوابته.