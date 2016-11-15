ردا على ترمب.. الأوربيون يتفقون على خطة دفاعية

ردا على ترمب.. الأوروبيون يتفقون على خطة دفاعية

وافق الاتحاد الأوربي أمس الاثنين على خطة دفاعية قد يرسل بموجبها قوات للرد السريع إلى الخارج للمرة الأولى بعدما دفعت انتقادات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أوربا على ما يبدو إلى تعديل استراتيجيتها.

وقد تسمح الخطة التي وضعها وزراء الدفاع والخارجية بالاتحاد للتكتل بإرسال قوات للسيطرة على أزمة ما قبل أن يتسنى لقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تولي زمام الأمور كما قد تعزز الخطة بصورة أوسع استعداد الاتحاد للتحرك بدون الولايات المتحدة.

وقال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين "ينبغي على أوربا أن تكون قادرة على التحرك لحماية أمنها."

وأضاف لو دريان الذي قاد إلى جانب ألمانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيدريكا موغريني جهود الاتحاد الأوربي "هذا سيسمح لأوربا باتخاذ خطوات نحو استقلالها الاستراتيجي" مستخدما لغة يرمز بها الاتحاد إلى الاستقلال الأوسع عن واشنطن.

وتتضمن الخطة التي تأتي في 16 صفحة مهام وأهدافا قد يبقى الكثير منها مجرد فكرة دون زيادة التمويل.

غير أنها برغم ذلك تنطوي على أهمية خاصة بعد تعليقات ترمب خلال حملته الانتخابية والتي انتقد فيها ضعف مستويات الإنفاق الدفاعي من جانب بعض الشركاء الأوربيين في حلف شمال الأطلسي.

وقالت موغريني إن هناك تأييدا من الحكومات بشأن استخدام ما تسمى بمجموعات الاتحاد الأوربي القتالية التي تضم كل منها 1500 فرد والتي دخلت العمليات منذ 2007 لكن لم يتم استغلالها على الإطلاق.

ولا يزال يتعين أن يوقع زعماء الاتحاد على الخطة في ديسمبر كانون الأول في حين تركت الجوانب المثيرة للخلاف والخاصة بالتمويل للمسؤولين لتسويتها في العام القادم.

وجرى تقليص مقترحات بإقامة مقرات عسكرية أوربية لتركز على المهام المدنية.

وهدد ترمب أثناء الحملة الانتخابية بالتخلي عن حلفاء الولايات المتحدة في أوربا إذا لم ينفقوا بما يكفي على الدفاع وشكك على ما يبدو في الدعم العسكري الأمريكي على مدى نحو 70 عاما والذي شكل حجر زاوية للسياسة الخارجية الأمريكية.