تبرئة رجل قضى 28 عاما بالسجن في قضية اغتصاب

موزيس .. براءة بعد 28 عاما خلف القضبان

قضت محكمة يوم الإثنين ببراءة أمريكي من أصول أفريقية من دنفر أمضى 28 عاما في السجن في قضية اغتصاب أدين فيها لأسباب من بينها أن الضحية قالت إن اسمه جاءها في الحلم.

وأدين كلارينس موزيس (60 عاما) في عام 1988 وصدر حكم بسجنه 48 عاما للاعتداء الجنسي على جارته وضربها وألغي الحكم العام الماضي انتظارا لإعادة محاكمته. وظلّ الرجل يقول إنه ليس المهاجم الحقيقي.

وقال ممثلو الادعاء والدفاع إن المحلفين أمضوا أربع ساعات في التداول قبل أن يقرروا أنه غير مذنب في اتهامات بالاعتداء الجنسي من الدرجة الأولى والاعتداء من الدرجة الثانية والسطو بعد إعادة محاكمة استمرت أسبوعا.

وشهدت الضحية على جارها بعد أن زعمت أنها رأته في حلمها وهو يغتصبها، ولم تذكر أي تفصيلات عن مجرى التحقيق الذي ارتكز على حلم وبقعة دم لم يثبت أنها لموسى وتم إخفاؤها لاحقًا من قبل الشرطة ضمن إجراء غير قانوني".

وباءت كل محاولات الرجل لنفي التهمة عن نفسه بالفشل، وحوكم وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة الاغتصاب، وبعد كل هذه السنوات حدث أمر مفاجئ غيَّر مسار القضية وفتح أبواب السجن أمام موسى. ففي عام 2013، استفاق ضمير المجرم الحقيقي وهو من مقاطعة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

وبعث جاكسون المتهم في قضية اغتصاب أخرى، برسالة إلى السلطات القضائية، اعترف فيها بأنه من قام باغتصاب السيدة التي اتهمت موسى باغتصابها، طالبًا من موسى أن يتواصل مع السلطات من أجل إخبارهم بذلك.

وقرر مكتب الادعاء في دنفر إعادة محاكمة موزيس الذي كان مطلق السراح بكفالة .

واتضح من خلال إعادة التحقيق أن بقعة الدم التي عثر عليها لم تكن لموسى، وأن مرتكب الجريمة ذكر اسمه في التحقيقات من قبل المجني عليها، لكن لم يلتفت أحد للتحقيق في ذلك الاتجاه، وأهملت المعلومة من قبل السلطات في دنفر.