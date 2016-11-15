البث الحي
منوعات

بيبول: "ذا روك" أكثر الرجال إثارة

15/11/2016

مجلة بيبول تختار "ذا روك" أكثر الرجال جاذبية

اختارت مجلة بيبول اليوم الثلاثاء دواين "ذا روك" جونسون المصارع الشهير الذي اتجه للتمثيل ليكون أكثر الرجال إثارة لعام 2016.

وقال جونسون (44 عاما) عندما علم باللقب الجديد إنه شعر بالارتباك.

وأضاف للمجلة "ما جال بخاطري هو كم هذا مثير ثم فكرت .. يا للهول .. لقد وصلت إلى القمة. لست أدري حقا إلى أين أذهب بعد ذلك."

وبرز اسم جونسون خلال منتصف التسعينات عندما كان مصارعا ثم اتجه للتمثيل في وقت لاحق وأصبح من منتجي هوليوود.

ويشتهر جونسون الذي يبلغ طوله 1.96 متر ويزن 111 كيلوجراما بمظهره الضخم. بل إنه جسد شخصية هرقل الأسطورية في فيلم (هيركيوليز) عام 2014.

وفي أحدث مشاريعه يجسد ذا روك بصوته شخصية ماوي في فيلم الرسوم المتحركة (موانا) من انتاج شركة ديزني.

وقال "غيرت مسيرتي المهنية بشكل كبير على مدى السنين وخدمني هذا بشكل جيد. لكني أشعر أن التغييرات الشاملة التي حدثت في حياتي وفي علاقاتي وكوني أبا وشريكا ومن خلال كل ما فعلته … خلق شكلا من أشكال الثقة."

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

شاهد: الادعاء الأرجنتيني يداهم منزل طبيبة مارادونا النفسية

(الجزيرة)

الجزائر.. اتحاد الكرة يعلق بعد تعرض نبيل بن طالب لـ"العنصرية" في ألمانيا

نبيل بن طالب (مواقع التواصل الإجتماعي)