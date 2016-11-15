بيبول: "ذا روك" أكثر الرجال إثارة

مجلة بيبول تختار "ذا روك" أكثر الرجال جاذبية

اختارت مجلة بيبول اليوم الثلاثاء دواين "ذا روك" جونسون المصارع الشهير الذي اتجه للتمثيل ليكون أكثر الرجال إثارة لعام 2016.

وقال جونسون (44 عاما) عندما علم باللقب الجديد إنه شعر بالارتباك.

وأضاف للمجلة "ما جال بخاطري هو كم هذا مثير ثم فكرت .. يا للهول .. لقد وصلت إلى القمة. لست أدري حقا إلى أين أذهب بعد ذلك."

وبرز اسم جونسون خلال منتصف التسعينات عندما كان مصارعا ثم اتجه للتمثيل في وقت لاحق وأصبح من منتجي هوليوود.

ويشتهر جونسون الذي يبلغ طوله 1.96 متر ويزن 111 كيلوجراما بمظهره الضخم. بل إنه جسد شخصية هرقل الأسطورية في فيلم (هيركيوليز) عام 2014.

وفي أحدث مشاريعه يجسد ذا روك بصوته شخصية ماوي في فيلم الرسوم المتحركة (موانا) من انتاج شركة ديزني.

وقال "غيرت مسيرتي المهنية بشكل كبير على مدى السنين وخدمني هذا بشكل جيد. لكني أشعر أن التغييرات الشاملة التي حدثت في حياتي وفي علاقاتي وكوني أبا وشريكا ومن خلال كل ما فعلته … خلق شكلا من أشكال الثقة."