بالفيديو: تجمهر أهالي معتقلي برج العرب لتعرض ذويهم للتعذيب

أكد أهالي عدد من المعتقلين بسجن برج العرب غرب الإسكندرية أنه تم إلقاء قنابل غاز مسيل للدموع داخل عنابر السجن ما أدى إلى وقوع حالات اختناق بين المعتقلين.

وأضاف الأهالي أن قوات السجن اقتحمت أحد العنابر، وقام النزلاء بالهتاف داخل عنبر الإعدام تنديدا بسوء معاملة إدارة السجن لهم وتهديدهم أكثر مره بتنفيذ الحكم وأن عليهم الاستعداد.

وأضاف أهالي المعتقلين أنه تعالت الهتافات داخل عنبر الإعدام ، ما دفع أحد الضباط ويدعي عمرو عمر بالاعتداء على أحد المعتقلين بالعنبر وسحله وضربه برفقة عدد من المجندين مما أدى إلى إصابته بجرح عميق بالرأس ، حيث تم نقله إلى مستشفى السجن، حسب قولهم.

وأشاروا إلي أنه بعد ما انتقلت الواقعة إلى باقي عنابر السجن ، بدأ السجناء بالهتاف والطرق على أبواب الزنازين والاستغاثة لإنقاذ معتقلي عنبر الإعدامات من الانتهاكات، حيث منع كل نزلاء السجن من التريض.

كما تم منع فتح الزنازين على المعتقلين لأخذ القمامة منها أو خروج الجلسات أو الزيارات وبدأ المعتقلون بالهتاف داخل الزنازين تنديدا بذلك.