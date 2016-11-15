البث الحي
منوعات

بالفيديو: تجمهر أهالي معتقلي برج العرب لتعرض ذويهم للتعذيب

15/11/2016

أكد  أهالي عدد من المعتقلين بسجن برج العرب غرب الإسكندرية أنه تم إلقاء قنابل غاز مسيل للدموع داخل عنابر السجن ما أدى إلى وقوع حالات اختناق بين المعتقلين.

وأضاف الأهالي أن قوات السجن اقتحمت أحد العنابر، وقام النزلاء بالهتاف داخل عنبر الإعدام تنديدا بسوء معاملة إدارة السجن لهم وتهديدهم أكثر مره بتنفيذ الحكم وأن عليهم الاستعداد.

وأضاف أهالي المعتقلين أنه  تعالت الهتافات داخل عنبر الإعدام ، ما دفع أحد الضباط ويدعي عمرو عمر بالاعتداء على أحد المعتقلين بالعنبر وسحله وضربه برفقة عدد من المجندين مما أدى إلى إصابته بجرح عميق بالرأس ، حيث تم نقله إلى مستشفى السجن، حسب قولهم.

وأشاروا إلي أنه بعد ما انتقلت الواقعة إلى باقي عنابر السجن ، بدأ السجناء  بالهتاف والطرق على أبواب الزنازين والاستغاثة لإنقاذ معتقلي عنبر الإعدامات من الانتهاكات، حيث منع كل نزلاء السجن من التريض.

كما تم  منع فتح الزنازين على المعتقلين لأخذ القمامة منها أو خروج الجلسات أو الزيارات وبدأ المعتقلون بالهتاف داخل الزنازين تنديدا بذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

شاهد: الادعاء الأرجنتيني يداهم منزل طبيبة مارادونا النفسية

(الجزيرة)

الجزائر.. اتحاد الكرة يعلق بعد تعرض نبيل بن طالب لـ"العنصرية" في ألمانيا

نبيل بن طالب (مواقع التواصل الإجتماعي)